”مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ پاکستان۔۔۔“ رشی کپور نے ایسی خواہش کا اظہار کر دیا کہ انتہاءپسند بھارتی ان کا جینا حرام کر دیں گے، جان کر آپ کو بھی بے حد حیرت ہو گی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار رشی کپور نے مرنے سے پہلے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ ان کے بچے بھی پاکستان دیکھ سکیں گے۔

رات گئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں رشی کپور نے مقبوضہ کشمیر کے وزیراعلیٰ فاروق عبداللہ کے بیان پر ردعمل کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا ہے اور بھارتی حکومت سے مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری کا مطالبہ کیا۔

رشی کپور نے اپنی ٹویٹ میں کہا ”فاروق عبداللہ جی، سلام! میں آپ کی بات کی مکمل تائید کرتا ہوں، جموں و کشمیر ہمارا ہے اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کا ہے۔ یہی واحد راستہ ہے جس سے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا، میں 65 سال کا ہو گیا ہوں اور مرنے سے پہلے پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اپنی آبائی جگہ دیکھیں۔ بس کروا دیجئے۔ جے ماتا دی!“

Farooq Abdhulla ji, Salaam! Totally agree with you,sir. J&K is ours, and PoK is theirs. This is the only way we can solve our problem. Accept it, I am 65 years old and I want to see Pakistan before I die. I want my children to see their roots. Bas karva Dijiye. Jai Mata Di !