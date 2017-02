کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف نیوز اینکر ماریہ میمن پیاگھر سدھا ر گئی ہیں ، ان کی شادی سی ایس ایس کے ٹاپر عمرریاض کیساتھ انجام پائی۔

شادی ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ماریہ میمن کو دوست احباب کی طرف سے مبارکبادیں اور نیک خواہشات کا سلسلہ شروع ہوگیا جس پر ماریہ میمن نے بھی شکریہ اداکیا۔

Famous Pakistani news anchor Maria Memon got married to a CSS topper Umar Riaz. Congratulations to the newly married couple. pic.twitter.com/l6F7lTM2Ka