آپ نے کبھی بے وفائی کی‘سوال پر سیف علی خان کا جواب میں ایساکام کہ کرینہ کپور کے گال لال ہوجائیں گے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے چھوٹے نواب سیف علی خان نے اداکارہ کرینہ کپور سے دوسری شادی کی اورگزشتہ ہفتوں ان کے ہاں ننھے تیمور کی آمد ہوئی ، اب ایک ٹی وی پروگرام میں میزبان نے سیف علی خان سے استفسار کیا کہ کیا کبھی اُنہوں نے اپنی ہم سفر کو دھوکہ دیاتو سیف علی خان نے واضح جواب دینے کی بجائے کافی کے لمبے لمبے گھونٹ لیناشروع کردیئے جس سے معاملہ مشکوک ہوگیا۔

اب کوئی بھی کسی کو تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ۔۔۔تفصیلات کیلئے یہاں کلک کریں۔

ہندوستان ٹائمز کے مطابق اپنے مہمانوں کا سکون غائب کرنے کر ہنر کرن جوہر کو خوب آتاہے اورا ن کے پروگرام ’کافی ودکرن‘ میں تازہ شکار سیف علی خان بن گئے جو آئندہ اتوار کو کنگنارناوت کیساتھ ان کے مہمان ہوں گے، سیف علی خان نے بتایاکہ پہلی نظرمیں عورت کے بال ، آنکھیں اور بانہیں اُنہیں متاثرکرتے ہیں ۔ اس پروگرام کے پرومومیں کرن جوہر نے سیف علی خان سے استفسار کیا کہ کبھی اُنہوں نے اپنی ہم سفر کو دھوکہ دیا ؟ اس سوال پر اصل جواب تاحال معلوم نہیں ہوسکا تاہم جاری ہونیوالے ویڈیوکلپ میں دیکھاجاسکتاہے کہ سیف علی خان کافی تکلیف میں دکھائی دیئے ۔

کنگنا نے کہاکہ دنگل نے کافی زیادہ کمائی کی اور بتایاکہ جب کسی اور کی فلم زیادہ کمائی کرتی ہے تو وہ کیسے جیلس ہوتی ہیںاور ساتھ ہی کافی کا کپ چڑھاگئیں۔پرومودیکھیں۔

Up next, the Nawab & the Queen are coming to rule on the Koffee couch like never before! #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/eB43uXLz4w