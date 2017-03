اسد خٹک نے بیوی سے صلح کا اعلان کردیا، وینا ملک کی سوشل میڈیا پر تصدیق

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق اداکارہ وینا ملک اور ان کے شوہر اسد خان خٹک کے خلع کے کیس میں نیا اور اہم ترین موڑ آگیا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرانے کیلئے اہم شخصیات متحرک ہوئیں تواسد خٹک نے بھی ٹوئٹر پر صلح کا اعلان کردیا جبکہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرکے وینا ملک نے بھی پیامِ محبت پر مہرِ تصدیق ثبت کردی ۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ وینا ملک نے اپنے شوہر اسد خٹک سے یکطرفہ خلع لے لیا تھا جس کے بعد اہم شخصیات متحرک ہوئیں اور میاں بیوی میں صلح کرادی جس کا اسد خٹک نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر باقاعدہ اعلان بھی کردیا ہے۔ اسد خٹک نے ٹویٹ کیا ” الحمد للہ ، ہر چیز بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی ، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے دعائیں دیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، وینا تم میری دنیا ہو اور میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں“۔

Alhamdulillah everything will be solve soon...Thank you everyone for your great prayers and wishes... @iVeenaKhan my world love u so much !!