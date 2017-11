کرسی پر بیٹھی یہ کونسی معروف ترین لڑکی ہے؟ جواب جان کر آپ کی حیرت کی انتہاءنہیں رہے گی کیونکہ۔۔۔

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ سنی لیونی نے اپنی نئی فلم ’ تیرا انتظار‘ کے گانے باربی گرل کیلئے مرد کا روپ دھار لیا، ان کا نیا روپ دیکھ کر مداح حیران پریشان رہ گئے کیونکہ انہیں اس خوبصورت طریقے سے بہروپ دیا گیا ہے کہ پہچاننا قریب قریب ناممکن ہے۔

سنی لیونی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ انہوں نے اپنی نئی فلم تیرا انتظار کے گانے باربی گرل کیلئے مرد کا روپ دھارا ہے۔ ’ میرے والد اور بھائی کی بھی داڑھی ، مونچھ ہے، اس گانے کے میک اپ کے بعد میں بھی انہی جیسی لگ رہی ہوں‘۔

Me as a man and the team that made it happen! Crazy thing is I look just like my brother and dad. Freaky! pic.twitter.com/MGAQjDxlqz — Sunny Leone (@SunnyLeone) November 12, 2017

سنی لیونی نے اپنی ٹیم کے ارکان کی بھی تصاویر شیئر کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے میک اپ کے دوران بنائی گئی ویڈیو بھی مداحوں کیلئے سوشل میڈیا پر شیئر کی ۔ تیرا انتظار کے گانے باربی گرل میں سنی لیونی ایک مرد کے روپ میں نظر آئیں گی اور رَیپ سانگ گائیں گی۔

What it takes to become a MAN for Tera Intezaar in our song "Barbie Girl" my extremely talented mad scientist @tomas_moucka you are so talented!! Love you pic.twitter.com/Z9CVqbHNrf — Sunny Leone (@SunnyLeone) November 12, 2017

انہوں نے شوٹنگ کے دوران ڈائریکٹر کے مانیٹر سے بھی گانے کی ویڈیو کا کچھ حصہ ’چوری‘ کیا ہے تاکہ اپنے مداحوں کو نئے روپ سے روشناس کرایا جاسکے۔