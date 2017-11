ٹائیگر کی ریس

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سلمان خان کی فلم ”ٹائیگر زندہ ہے“22دسمبر کوریلزہونے جارہی ہے ،فلم کی ریلیز سے قبل ہی ٹائیگر ریس کے لئے تیار ہے ۔



سلمان خان نے اپنی اگلی فلم ”ریس 3“کی شوٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے اس کی پہلی جھلک بھی شئیر کر دی ،جس میں سلمان خان ہاتھ میں پستول پکڑے اسے سامنے کی جانب تانے کھڑے ہیں، انہوں نے کوئی یونیفارم پہن رکھا ہے، جس پر ایک بیج بھی لگا ہوا ہے۔

فلم کی پہلی جھلک سے قبل سلمان نے ’’ٹائیگر زندہ ہے ‘‘کے آخری دن کی شوٹنگ بھی شئیر کی تھی۔

last day of tiger zinda Hai shoot n sharing with u 1st day of Race 3 ka pic in a bit ... pic.twitter.com/e8QU9Hh0qP



فلم کی کاسٹ میں سلمان خان کے مد مقابل جیکولین فرینڈس کام کر رہی ہیں ،جبکہ دیگر کاسٹ میں بوبی دیول اور انیل کپور شامل ہیں

واضح رہے کہ سلمان خان پہلی مرتبہ ریس کے کسی سیکوئل میں کام کرنے جارہے ہیں۔

Baki sab toh Theek Hai but look at how hot, cool, sweet, charming & sexy is rameshji looking in this Race 3 ke team pic mein . pic.twitter.com/mpkYOUaxOK