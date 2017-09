پریانکا چوپڑا کو شامی مہاجرین بچوں کے کیمپ کا دورہ کرنا مہنگا پڑگیا،تصاویر شیئر کرنے پر سخت تنقید کا سامنا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑہ کوشامی مہاجرین بچوں کے کیمپ کا دورہ کرنا اس وقت مہنگا پڑا جب انہوں نے اپنے اس دورے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردیں اور عوام کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایاگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پریانکا چوپڑا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شامی مہاجر بچوں کے کیمپ کے دورے کی تصاویر شیئر کیں۔تصاویر کا منظر عام پر آناتھا کہ بھارتی عوام نے بالی ووڈ اداکارہ پر تنقید کے تیر برساتے ہوئے طرح طرح کے مشورے دینا شروع کردیے جبکہ بعض لوگوں نے ان کے اقدام کو سراہا ۔ ٹوئٹر ایک بھارتی شخص نے پریانکا سے کہا کہ ذرا بھارت کے دیہی علاقوں کا بھی دورہ کرنے کی زحمت گوارا کریں جہاں غذا کی کمی کا شکار بچے خوراک کے منتظر ہیں۔واضح رہے کہ اداکارہ پریانکا اس سے قبل اذان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہہ چکی ہیں کہ اذان سن کر انہیں بہت سکون ملتا ہے ۔

Most of these girls have lived in this refugee camp for more than half their lives... #ChildrenUprooted @UNICEF https://t.co/G3YEX3ZOVc pic.twitter.com/qWgmK40VdO