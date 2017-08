رشی کپور کی پاکستانیوں کو جشن آزادی پر مبارکباد

نئی دہلی (ویب ڈیسک) نامور بھارتی اداکار رشی کپور نے پاکستان کے 71 ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستانیوں کو مبارکباد دے کر تمام لوگوں کو حیران کردیا۔ملک بھر میں پاکستان کا یوم آزادی نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا جارہا ہے سبز ہلالی پرچم میں پاکستانیوں کے ساتھ بھارتی فنکار رشی کپور بھی رنگ گئے ہیں جب ہی تو انہوں نے پاکستان میں موجود اپنے تمام چاہنے والوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دے کر میڈیا سمیت تمام لوگوں کو حیران کردیا۔

اداکار رشی کپور سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتے ہیں اور اکثر پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف منفی بیانات دیتے رہتے ہیں کئی بار رشی کپور انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، رشی کپور ہر بار کچھ ایسا نیا کردیتے ہیں جس سے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے اور لوگ حیران ہونے پر مجبور ہوجاتے ہیں ۔ اب پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے بالی ووڈ اداکار رشی کپور نے پاکستان کے 70 ویں جشن آزادی کے موقعے پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔رشی کپور نے گزشتہ رات ٹویٹر پر تمام پاکستانی بھائیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دی اور نہایت جذباتی انداز میں لکھا کہ پاکستان میں مقیم میرے تمام دوستوں کو یوم آزادی کا دن بہت مبارک ہو، اس دن کو بھائی چارے ، امن اور محبت کے ساتھ منائیں۔

Wishing all my friends from Pakistan a Happy "Youm -e- Azaadi" ka din. Happy Independence Day! Let Peace, brotherhood and Love prevail! pic.twitter.com/Fi3dAZxDIG