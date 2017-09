سلمان خان کے بھانجے نے کھانے کی میز پر دبنگ خان کو ’’ماموں‘‘بنا دیا،ویڈیوسوشل میڈیا پر وائرل

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)سلمان خان اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتے ہیں ،اس کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو وہ سوشل میڈیا میں لے آتے ہیں۔

سلمان خان کی جانب سے کی گئی شئیر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے ،کہ دبنگ خان ناشتے کے میز پر موجود ہیں اور اپنے بھانجے آہل کے ہاتھوں کچھ کھانے کے چکر میں ہیں،لیکن ان کی حیرت کی انتہااس وقت عروج کو پہنچی جب آہل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے لقمہ تو بنا یا لیکن اپنے ماموں کو حقیقیت میں ماموں بناتے ہوئے خود ہی کھا لیا،جس پر سلمان خان اس کی حرکت پر بچوں کی طرح مسکراتے رہے ۔بچے کی اس حرکت کے بعد سلمان خان نے اس دوسرا لقمہ لینے کی امیدہی ختم کرتے ہوئے دوسرا لقمہ اسے ہی کھانے کو کہا۔

آپ بھی ویڈیو دیکھیں

With Ahil in London over breakfast . pic.twitter.com/1Fwx1vGVFy