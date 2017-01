شادی کیلئے ایشوریا نے نیویارک میں شدید سردی کے دوران بالکنی میں ”ہاں“ کہا: ابھیشیک بچن

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی اداکار ابھیشیک بچن نے مداحوں کیلئے اپنی شادی کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ایشوریا نے انہیں شادی کیلئے 10سال قبل نیویارک میں شدید سردی کے دوران بالکنی میں ”ہاں“ کہا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شدیدسردی نے ابھیشک بچن کو اپنا ماضی یادکرادیا اور اسی ماضی کی ایک خوشگوار جھلک اُنہوں نے اپنے مداحوں کیساتھ شیئرکی ، ابھیشک نے ٹوئیٹر پر لکھاکہ ایشوریا نے انہیں شادی کیلئے 10سال قبل نیویارک میں شدید سردی کے دوران بالکنی میں ”ہاں“ کہا،ان کے ٹوئٹ میں سماعت اورانگوٹھی پر مبنی ”اموجی“ بھی موجود تھا۔

10 years ago on a freezing New York balcony, she said "yes". ????❤️