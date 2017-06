پاک بھارت ٹاکر ا ،رشی کپور کے ٹوئٹر پر حملے ،آگے سے پاکستانیوں نے ایسا جواب ایسا جواب دے دیا کہ دم دبا کر بھا گ گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کے معروف اداکار رشی کپور آئی سی سی چیمینز ٹرافی کے حوالے سے پاک بھارت فائنل میچ کی بات کرتے ہوئے اوقات سے بڑھ کر بیان دے دیا جس پر پاکستانیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور بھاگنے پر مجبور کردیا ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پاک بھارت ٹاکر ے سے متعلق اپنے پیغام میں رشی کپور نے کہا کہ پی سی بی ،مہر بانی فرما کر کٹ ٹیم ہی بھیجنا کیونکہ 18جون کو (فادرز ڈے کے موقع پر)تمہارے ساتھ باپ کھیل رہا ہے،پہلے ہاکی یا کھو کھو ٹیم بھیجی تھی۔اس ٹوئٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئیے وائس آف امریکہ کی صحافی مدیحہ انور نے کہا کہ آپ کے پائے کے اداکارہ کو کچھ تہذیب اور بڑا پن دکھانا چاہیے لیکن آپ نے حد سے بڑھ کر بیان دیا ۔اس پر جواب دیتے ہوئے رشی کپور نے کہا کہ تم لوگ مرکزی تنازعے سے کیوں ہٹ رہے ہو ،میرے لیے کرکٹ بڑی چیز ہے ،اس پر بات کرو ،میں اور میرے لوگ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں ۔

PCB. Cricket team bhejna please.Earlier Hockey ya Kho Kho team bhejin thin. Kyon ki 18th June(Fathers Day) Baap khel raha tumhare saath lol! — Rishi Kapoor (@chintskap) June 15, 2017

Expected some decency and maturity from an actor of your caliber. But looks like it's too much to ask. RESPECT! — Madeeha Anwar (@MadeehaAnwar) June 15, 2017

Why do you people divert from the main contention. For me Cricket is huge. Talk on that,don't digress. I know and my country knows who I am! https://t.co/r5Aum2h22l — Rishi Kapoor (@chintskap) June 15, 2017

اس کے بعد ایک شخص نے رشی کپورسے کہا کہ انکل جی جب آپ منہ کھولتے ہیں تو روز جلاب نکلتے ہیں وہاںسے یا آج کوئی سپیشل دن ہے ۔اس پر جواب دیتے ہوئے رشی کپور نے کہا کہ اس بارے میں تمہیں 18جون کو پتہ چلے گا ،”he who laughs,laughs the last“،معذرت ،انگریزی میں بول دیا ،تم کیا سمجھوں گے ۔

Uncle jab aap moun kholtay hain toh roz aesay julab nikaltay hain wahan sey ya aaj koi special din hai. https://t.co/H3eoY17rvh — M. (@Desi_Firangi) June 15, 2017

Ye sab tum sab ko pata chalega 18 ko. He who laughs, laughs the last. O sorry angrezi Hai,tum kya samjho! Idiots https://t.co/W2Mu25NT1o — Rishi Kapoor (@chintskap) June 15, 2017

اس کے بعد ایک اور ٹوئٹ میں رشی کپور نے کہا اچھا یہ چھوڑو ،تم لوگ جیتو اور ہزاروں بار جیتو ،صرف دہشت گردی بند کردو یا ر ،مجھے ہار منظور ہے لیکن ہم پیار اور امن چاہتے ہیں ۔اس کے بعد پاکستانیوں کے سوالات دیکھ کر رشی کپور دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔