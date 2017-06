معروف پاکستانی اداکار عدیل ہاشمی نے پاکستانیوں کو انگریزی نہ سمجھنے کا طعنہ دینے والی بھارتی اداکارہ رشی کپور کو رنگے ہاتھوں پکڑکر انگلش ٹھیک کروا دی ،پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے غصے میں رشی کپور کو منہ کی کھا نا پڑ گئی ،دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہو گئی

ممبئی( ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کا فائنل تو 18جون بروز اتوار کو ہو گا لیکن اس سے پہلے ہی پاکستانیوں اور بھارتیوں میں مقابلہ شروع ہو گیا ۔ایسے میں بھارتی اداکا رشی کپور نے پاکستان مخالف بیان دئیے اور اسی دوران انہوں نے ایک پاکستانی کو انگلش سمجھ نہ آنے کا طعنہ لیکن خود بھی غلط جملہ بو ل بیٹھے جس کو پاکستانی اداکارعدیل ہاشمی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ۔پاکستانی اداکار نے بھارتی اداکار کی انگلش ٹھیک کرائی تو سوشل میڈ یا پر دھوم مچ گئی ۔

PCB. Cricket team bhejna please.Earlier Hockey ya Kho Kho team bhejin thin. Kyon ki 18th June(Fathers Day) Baap khel raha tumhare saath lol! — Rishi Kapoor (@chintskap) June 15, 2017

تفصیل کے مطابق بھارتی اداکار رشی کپور پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے پاکستان مخالف بیان دے رہے تھے کہ اس دوران ایک پاکستانی نے ان سے کہا کہ انکل جی جب آپ منہ کھولتے ہیں تووہاں سے روز جلاب نکلتے ہیں یا آج کوئی سپیشل دن ہے ۔اس پر جواب دیتے ہوئے رشی کپور نے کہا کہ اس بارے میں تمہیں 18جون کو پتہ چلے گا ،”he who laughs,laughs the last“،معذرت ،انگریزی میں بول دیا ،تم کیا سمجھوں گے۔

Uncle jab aap moun kholtay hain toh roz aesay julab nikaltay hain wahan sey ya aaj koi special din hai. https://t.co/H3eoY17rvh — M. (@Desi_Firangi) June 15, 2017

Ye sab tum sab ko pata chalega 18 ko. He who laughs, laughs the last. O sorry angrezi Hai,tum kya samjho! Idiots https://t.co/W2Mu25NT1o — Rishi Kapoor (@chintskap) June 15, 2017

رشی کپور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر پاکستانی اداکار عدیل ہاشمی بھی میدان میں آگئے ۔عدیل ہاشمی نے رشی کپور سے کہا حضور ”he who laughs last,laughs longest“۔پاکستانی اداکار عدیل ہاشمی نے دل بڑا کر کے بھارتی ٹیم کی فائنل میں جیت پر رشی کپور کو مبارکباد بھی دی اور فائنل میں ان کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار بھی کیا ۔عدیل ہاشمی نے مزید کہا کہ جو ٹیم اچھی ہو گی وہ ہی جیتے گی ،پاکستان زندہ باد ۔اس ٹوئٹ پر جواب دیتے ہوئے رشی کپور نے کہا ”yes that's the way.good luck you!may the best win“۔ اس کے بعد رشی کپور نے کچھ نہ کہا اور پاکستانی عدیل ہاشمی نے رشی کپور کو چپ کرا دیا ۔

Huzoor 'He who laughs last, laughs longest'. Congrats on winning the Semis. All the best for the Final. May the best team win! Pak Zindabad — Adeel Hashmi (@AdeelHashmi3) June 16, 2017