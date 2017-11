لیجنڈ اداکارہ سری دیوی کی بیٹی نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھ لیا, تصاویر وائرل

ممبئی(آن لائن) بالی ووڈ انڈسٹری کی لیجنڈ اداکارہ سری دیوی کی بیٹی نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھ لیا ہے اور ان کی پہلی فلم کی جھلکیاں بھی ریلیز ہوگئی ہیں بالی ووڈ کی لیجنڈ اداکارہ سری دیوی نے کئی برسوں تک بالی ووڈ پر راج کیا اور اب ان کی بڑی بیٹی جھانوی کپور کی پہلی فلم ’’دھڑک‘‘ کا پوسٹر ریلیز کیا گیا ہے۔

سری دیوی کی بڑی بیٹی جھانوی کپور کی پہلی فلم ’’دھڑک‘‘ تیاری کے مراحل سے گزر رہی ہے، اداکار شاہد کپور کے چھوٹے بھائی ایشان فلم میں جھانوی کے مدمقابل ہیرو کا کردار نبھا رہے ہیں ’’دھڑک‘‘ مراٹھی فلم سائرات کا ہندی ورژن ہے۔ ششانک کھیتان کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 6 جولائی 2018 کو ریلیز ہوگی لیکن اس کا پہلا پوسٹر حال ہی میں جاری کیا گیا ہے 2016 ء میں مراٹھی فلم سائرات نے 120 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کیا تھا اور اسے سو کروڑ کلب میں شامل ہونے والی پہلی مراٹھی فلم کا اعزاز حاصل ہے ۔

بالی ووڈ ہدایت کار کرن جوہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فلم ’’دھڑک‘‘ کا پوسٹر شیئر کیا ہے جس میں جھانوی اور ایشان کو ایک دوسرے کے سر سے سر ٹکائے نظریں جھکائے دکھایا گیا ہے جب کہ پس منظر میں صحرا دکھایا گیا ہے جہاں سورج ڈھل رہا ہے۔

