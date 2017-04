”ہم ہندو ایسا کیوں کرتے ہیں ۔۔۔؟“ سونو نگم کے اذان کے بارے میں توہین آمیز بیان پر ہندو لڑکی میدان میں آ گئی، گلوکار کو کھلا چیلنج دیکر ایسی ”بینڈ“ بجائی کہ مسلمانوں کے دل جیت لئے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف بھارتی گلوکار سونونگم نے اذان سے متعلق توہین آمیز بیان دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ’جنگ‘ چھڑ چکی ہے جس دوران لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ ایک ہندو لڑکی کو سونو نگم کا بیان اس قدر ناگوار گزرا کہ اس نے گلوکار کو کھری کھری سناتے ہوئے کھلا چیلنج دیدیا اور ان کی ایسی ”بینڈ“ بجائی کہ مسلمانوں کے دل جیت لئے۔

”فجر کی اذان تو بس۔۔۔“ معروف گلوکار سونو نگم کی فجر کی اذان سے آنکھ کھلی تو ایسا بیان جاری کر دیا کہ پوری دنیا کے مسلمان شدید غم و غصے میں مبتلا ہو گئے، کیا باتیں کہیں؟ جان کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا

سونو نگم نے بیان جاری کیا تو ٹوئٹر صارف ”مایا شرما“ میدان میں آئی اور کہا کہ ”میں ایک ہندو ہوں لیکن کیا جو لوگ ہندو نہیں ہیں، انہیں بھی اس وقت ایسی ہی ’تکلیف‘ نہیں ہوتی جب ہم نووراتری اور گنیش کے جلوسوں پر لاﺅڈ سپیکر بجاتے ہیں۔“

@sonunigam Am a Hindu but isn't same "inconvinience" faced by Non Hindus too when we blare loudspeakers for Navratri n Ganesh processions? — Maya (@IamMayaSharma) April 17, 2017

مایا نے کہا کہ ”کانوں کو ناگوار گزرنے والے لاﺅڈ سپیکرز بوڑھے مریضوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑھائی میں مصروف طالب علموں کیلئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور بچوں کو ڈراتے ہیں۔“

@sonunigam The screeching loudspeakers hurt Old patients, disturb students studying for exams n scare babies. — Maya (@IamMayaSharma) April 17, 2017

لڑکی نے گلوکار کی مزید درگت بناتے ہوئے کہا کہ ”آپ کی منطق کے مطابق، ہندو ازم کی تاریخ میں بھی بجلی نہیں تھی، تو پھر ہم ہندو کیوں اپنے تہواروں پر ان لائوڈ سپیکرز کا استعمال کر رہے ہیں۔“

@sonunigam As per ur own logic, there was no electricity even in our Epics. So, why r we Hindus using loudspeakers for our festivities now? — Maya (@IamMayaSharma) April 17, 2017

مایا نے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ ”رامائن کے وقتوں میں پٹاخے نہیں تھے۔ تو پھر ہم آج ان کا کیوں استعمال کر رہے ہیں جو شور اور فضائی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔“

@sonunigam There was no firecrackers during Ramayan time. So, why are we using firecrackers that causes noise n air pollution now? — Maya (@IamMayaSharma) April 17, 2017

مایا نے گلوکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ”میں آپ کی گلوکاری کی وجہ سے آپ کی عزت کرتی ہوں۔ لیکن، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی ابھیجیت کی طرح متنازعہ بیانات دے کر شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے۔“

@sonunigam I respect u for ur singing.But, looks like you r seeking publicity like Abhijeet now by making controversial statements. Shame. — Maya (@IamMayaSharma) April 17, 2017

مایا شرما نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے سونو نگم کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ ”اگلی مرتبہ، آپ کو نووراتری اور اس طرح کے دیگر تہواروں پر گانے کی پیشکش کی جائے ، تو اس بات کو یقینی بنائیے گا کہ آپ ”مذہب مسلط“ کرنے کیخلاف احتجاج کے طور پر اس پیشکش کو مسترد کر دیں۔“