شاہ رخ خان کی دلیپ کمار کے گھر آمد ،لیجنڈ اداکار کی عیادت،تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

ممبئی( آن لائن )بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے علیل دلیپ کمار کے گھر ان سے ملاقات کی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو نے ٹوئٹر پر شاہ رخ خان کی سے ان کی اور دلیپ کمار کی ملاقات کی تصاویر شیئر کیں، یہی نہیں کنگ خان کو اپنا ’منہ بولا بیٹا بھی قرار دیدیا۔ سائرہ بانو سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو اداکارہ نے کہا کہ کئی سالوں سے شاہ رخ خان سے ملاقات کرنا کافی مشکل ہے یہ میں نے شاہ رخ سے بھی کہا تھا جس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم سے ملنے آئیں گے۔انہوں نے مزید کہا کہ ’میں ہمیشہ کہتی آرہی ہوں کہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً شاہ رخ جیسا نظر آتا، دلیپ صاحب اور شاہ رخ خان ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں اور ان کے بال بھی ایک جیسے ہی ہیں۔واضح رہے کہ دلیپ کمار کو طبیعت ناساز ہونے کی بنا پرنازک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا،جہاں ڈاکٹرز نے انہیں ایک ہفتہ داخل رکھنے کے بعد طبیعت میں بہتری ہونے پر گھر جانے کی اجازت دیدی تھی۔

Message from Saira Banu: Sahab's mooh-bola beta-"son" @iamsrk visited Sahab today. Sharing some photos of the evening. pic.twitter.com/UHV8gzOB8v