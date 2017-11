”پچھلے 4 ماہ سے میرے ساتھ مسلسل یہ شرمناک کام کیا جا رہا ہے “ اداکارہ حمائمہ ملک نے انتہائی دردناک انکشاف کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لالی ووڈ اداکارہ حمائمہ ملک نے سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے والے کی بورڈ جہادیوں کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کرلیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چار ماہ سے انہیں سوشل میڈیا پر نازیبا اور دھمکی آمیز پیغامات موصول ہورہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سخت ذہنی اذیت کا شکار ہیں ، آج (جمعہ کو ) وہ لاہور کے کنیئرڈ کالج میں اس حوالے سے لیکچر بھی دیں گی۔

اداکارہ حمائمہ ملک کا شمار پاکستان کی ان نامور اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو بھارت میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جھنڈے گاڑ چکی ہیں۔ حال ہی میں اداکارہ حمائمہ ملک نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں گزشتہ 4 ماہ سے سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جارہا ہے اور وہ اکیلی یہ ذہنی تشدد برداشت کررہی ہیں۔ ’ گزشتہ 4 ماہ سے دھمکی آمیز پیغامات کی وجہ سے میں سخت ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، مجھے موصول ہونے والے دھمکی بھرے پیغامات نے میری زندگی کو پریشان کرکے رکھ دیا ہے لیکن اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کرسکتی‘۔

حمائمہ ملک نے کہا اب وقت آگیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہونے والے تشدد کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ اگر ہم ابھی اس پر بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے۔ بحیثیت انسان مجھے معلوم ہے کہ سوسائٹی،شوبز انڈسٹری میری فیملی اور خود میرے لیے میری کیا ذمہ داریاں ہیں میں اب مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ انہوں نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ آج (جمعہ کو)لاہور میں کنیئرڈ کالج میں سوشل میڈیا پر ہونے والی ہراسگی کے حوالے سے لیکچر دیں گی۔

I have been a victim and today I'll talk about it Kinnaird collage ????