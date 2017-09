ثنا بچہ اور عامر لیاقت کی لڑائی ہوگئی اور وہ بھی ایک ایسی شرمناک ترین بات پر کہ سوشل میڈیا پر طوفان آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اور وقار ذکا کو برما میں روہنگیا مسلمانوں کی کوشش کیلئے جانا کافی مہنگا ثابت ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ان کے اس عمل کو سستی شہرت کا ذریعہ کہنے کی ہوا چل رہی ہے اور اسی ہوا میںسابق اینکر پرسن و اداکارہ ثنا بچہ نے بھی اڑنے کی کوشش کی لیکن انہیں اس طرح اڑنا کافی مہنگا پڑ گیا۔

تفصیلات کے مطابق عامر لیاقت حسین اور وقار ذکا برما گئے تو ثنا بچہ نے ٹوئٹر پر دونوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ” ان جیسے لوگوں کو ایسی حرکتوں سے پہلے الرٹ جاری کرنا چاہیے، دونوں کی جانب سے انتہائی گھٹیا طریقہ اپنایا گیا ہے، احمقانہ شو سے الرٹ رہیں“۔



ثنا بچہ کی جانب سے یہ ٹویٹ تو کردیا گیا اور کچھ دن خیریت سے بھی گزر گئے لیکن جیسے ہی عامر لیاقت اور وقار ذکا کو اس ٹویٹ کے بارے میں پتا چلا تو دونوں ہی میدان میں آگئے اور اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور تنقید کے وہ نشتر چلائے کہ لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔

وقار ذکا نے کہا کہ ” گھٹیا؟ کیونکہ جب میں برما میں تھا اور لوگوں کو مصیبت سے نکال رہا تھاتو آپ اپنے چہرے اور ناک کی پلاسٹک سرجری کرانے میں مصروف تھیں،آنٹی جی بولنے سے پہلے دوبار سوچا کریں“۔

Creep? because I was in Burma, taking out families when u were busy fixing your nose & facial plastic surgery, AUNTY Jee think twice



وقار ذکا کی جب پہلے ٹویٹ سے تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ایک اور میزائل داغا اور کہا ’ تم ٹوئٹر پر جہاد کرنے والی لولی پاپ آنٹی ہو، جتنا پیسہ ناک اور چہرے کی سرجری پر خرچ کیا ہے اس سے کسی غریب کی مدد بھی کی جا سکتی تھی، اب یہ مت کہنے لگ جانا کہ میں راہِ خدا میں خرچ تو کرتی ہوں لیکن دکھاوا نہیں کرتی‘۔



اس کے بعد عامر لیاقت حسین بھی میدان میں آگئے اور ثنا بچہ کی مردوں کے ساتھ کھنچی ہوئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ثنا بچہ انسانیت کے غم میں مبتلا ہیں۔



عامر لیاقت حسین نے ایک اور ٹویٹ کرکے ثنا بچہ کو خاموشی اختیار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ انہوں نے کہا ” مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا دماغی خلل ہے؟، لیکن کم از کم ہم آپ کی طرح گھٹیا نہیں ہیں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کاکچا چٹھہ کھول دوں“۔

I do not know what is your "Psycho Problem"? but at least we are not "Cheap" like you. Do not force me to narrate your nasty stories