”مجھے اذان کے وقت کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ ۔۔۔“ مشہوربھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے مساجد میں اذان کے حوالے سے اپنا خوبصورت تجربہ بتا کر سونو نگھم کو شرم سے پانی پانی کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی گلو کار سونو نگھم کے اذان کے بارے میں ناز یبا بیان کے بعد سوشل میڈ یا پر ہنگامہ بر پا ہو گیا ہے ،گلو کار کو متنازعہ بیان دینے کے بعد بھارت میں بھی تنقید کا نشانہ بنا یا گیا اور اب بالی ووڈ سے بھی فلمی ستاروں کے اذان کے حق میں بیان آرہے ہیں پہلے سلمان خان نے بگ باس 8کے پروموشن کے دوران اذان کی آواز سنی تو میزبان کو بات کرنے سے روک دیا اور اب پریانکا چوپڑا کی ویڈ یو سامنے آئی ہے جس میں وہ اذان کے بارے میں اپنے خیا لات کا اظہار کر رہی ہیں ۔

سونو نگھم کا اذان کے خلاف نازیبا بیان ،سلمان خان بھی میدان میں آگئے ،ایسا عملی اقدام کردیا کہ گلو کار کے پسینے چھوٹ جائیں ،مسلمانوں کو خوش کردیا

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سونو نگھم متنازعہ بیان دینے کے بعد ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ،سونو نگھم نامی ہیش ٹیگ میں بھارت کے شہری محمد انس خان نے پریانکا چوپڑا کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ اذان کے حوالے سے اپنے خوبصورت تجربے کا تذکر ہ کر رہی ہیں،معروف اداکارہ نے کہا کہ بھوپال میں سب سے دلچسپ چیز جو میں نے دیکھی ہے اور جس کا میں انتظار کرتی ہوں ،وہ شام کو اذان کا وقت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ میں فلم سے پیک اپ کر کے ٹیرس پر بیٹھتی ہوں ،جب اذان کا وقت آتا ہے تو پورے بھوپال میں اذان کی آواز آتی ہے ۔انہوں نے بتا یا کہ جس ٹیرس پر میں بیٹھتی ہوں وہاں چھ مساجد سے آواز آتی ہے ،وہ پانچ منٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ،اذان کی آواز آرہی ہوتی ہے تو یہ سب بہت ہی پر امن لگتا ہے،یہ میرے دن کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے ۔

ویڈ یو دیکھئے

When @priyankachopra said that her Favourite time of the Day is listening to #Azaan Sonu Nigam should learn how to respect. #SonuAzaanDebate pic.twitter.com/aTscZe0IPZ