”میں روزانہ صبح اذان کی آواز سے اٹھتی ہوں اور ۔۔۔“سونو نگھم کے بعد بھارتی اداکارہ پوجا بھٹ میدان میں آگئیں ،ایسی بات کہہ دی جسکی کسی کو توقع نہ تھی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی گلو کار سونو نگھم کے اذان کے بارے میں نا زیبا بیان کے بعد بالی ووڈ کھل کر سامنے آگیا ،فلمی ستاروں نے گلو کار متنازعہ بیان پر کھری کھری سنا دیں ۔سلمان خان ،پریانکا چوپڑااور سونو سود کے بعد معروف بھارتی اداکارہ پوجا بھٹ بھی میدان میں آگئیں ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنا پیغام دیتے ہوئے پوجا بھٹ نے کہا کہ میں باندرا میں چرچ کی گھنٹیوں اور اذان کی آواز سے صبح اٹھتی ہوں ۔انہوں نے کہا کہ اذان کی آواز سے صبح اٹھ کر میں اگر بتی جلاتی ہوں اور پھر بھارت حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں ۔واضح رہے کہ سونو نگھم کے متنازعہ بیان کے بعد سلمان خان نے بگ باس سیزن 8کی پروموشن کے دوران اذان کی آواز پر میزبان کو چپ کرادیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ،پریانکا چوپڑا کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اذان کے حوالے سے اپنے خوشگوار تجربے کی بات کر رہی ہیں ،ادھر سونو سود نے بھی سونو نگھم کے ٹوئٹ کا مذاق بنا یا ۔

I wake each morning to the sound of church bells & the Azaan in a quiet by-lane of Bandra.I light an aggarbatti & salute the spirit of India