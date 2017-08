ہمایوں سعید کی فلم ”پنجاب نہیں جاوں گی“کی دھوم سرحد پار بھی نظر آنے لگی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہمایوں سعید کی عید الاضحی پر ریلیز ہونے والی فلم ”پنجاب نہیں جاوں گی“ کی دھوم پڑوسی ملک بھارت میں

بھی دکھائی جانے لگی ہے ۔

حال ہی میں بولی وڈ ہدایت کار مہیش بھٹ نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر اس فلم کا پوسٹر شئیر کرتے ہوئے اس فلم کو ریلز سے قبل ہی کامیاب قرار دے دیا،جس پر ہمایوں سعید نے ان کا شکریہ ادا کیا۔

Proud of u sir ....You are Great man...god bless u ...:)

بولی وڈ ہدایت کار مہیش بھٹ پاکستان اور پاکستانی فنکاروں سے کتنا قریب ہیں یہ ان کے بیانات کو سن کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے، وہ متعدد بار پاکستان کا دورہ بھی کرچکے ہیں۔ہندوستان میں پاکستانی فنکاروں پر لگنے والی پابندی پر بھی مہیش بھٹ نے آواز اٹھائی تھی، جن کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں آرٹ ہی امن لاسکتا ہے۔

اس پوسٹر کو شیئر کرنے کے ساتھ مہیش بھٹ نے لکھا کہ ہمایوں سعید کی فلم ”پنجاب نہیں جاوں گی‘ ‘یکم ستمبر عید الضحیٰ پر ریلیز ہونے جارہی ہے یہ فلم ونر ہو گی۔

Humayun Saaed's - Punjab Nahin Jaaongi is releasing on Bakra Eid ,1st Sept 2017. This film is a certain winner!! pic.twitter.com/AfeQ45HII8