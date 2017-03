بھارتی کامیڈین کپل شرما کو پیار ہو گیا۔۔۔“ محبوبہ کی تصویر سامنے لے آئے، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر کے بہت سے معروف لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور اپنے بارے میں طرح طرح کے انکشافات کرتے رہتے ہیں تاہم ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی معروف شخصیت اپنا ”پیار“ دنیا کو دکھانے کیلئے سوشل میڈیا کا استعمال کرے لیکن بھارتی کامیڈین کپل شرما نے ایسا کر دیا ہے۔

آئرش اور افغانی باﺅلرز نے ایک ہی میچ میں 6,6 وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا

کپل شرما اپنے مداحوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اہم ترین راز بھی ان سے نہیں چھپایا اور اپنی محبوبہ کی تصاویر اپ لوڈ کر دیں۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کپل شرما کس کی زلفوں کے اسیر ہوں گے اور بالآخر یہ معمہ حل ہو ہی گیا ہے۔ کپل شرما نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک پیغام جاری کیا کہ ”ہیلو۔۔۔ میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ’چیز‘ شیئر کرنا چاہتا ہوں، 30 منٹ تک انتظار کریں۔“



اور پھر وہ ہو گیا جس کی کسی بھی مداح کو توقع نہ تھی، انہوں نے ایک لڑکی کی تصویر شیئر کی اور بتایا کہ ”یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میری بہت ہی بہترین دوست ہے، یہ مجھے مکمل کرتی ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں گینی، برائے مہربانی اسے خوش آمدید کہیں، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔“

Will not say she is my better half .. she completes me .. love u ginni .. please welcome her .. I love her so much:) pic.twitter.com/IqB6VKauM5