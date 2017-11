ممبئی(این این آئی)نامور بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کی چلتی گاڑی سے گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق ملکہ حسن پریانکا چوپڑا ان دنوں نیویارک میں اپنے مقبول ترین سیریل ’’کوانٹیکو‘‘کے تیسرے سیزن کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ بے تحاشہ مصروفیت اور سخت شیڈول کے باوجود پریانکا اپنے مداحوں کو نہیں بھولی ہیں اور نیویارک میں اپنی سرگرمیوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پرستاروں کو آگاہ کرتی رہتی ہیں۔حال ہی میں پریانکا چوپڑا نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پرایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اور’’کوانٹیکو‘‘میں ان کے ساتھی اداکار روشیل چلتی گاڑی میں مستی مذاق کرتے نظرآرہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا گیا پریانکا چلتی گاڑی کے دروازے سے لٹکی ہوئی ہیں اور روشیل انہیں پکڑ کر کھینچ رہے ہیں ۔تاہم وہ پریانکا کو بچا نہیں پائے اور پریانکا چلتی گاڑی سے گر گئیں۔

گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ ’’کوانٹیکو‘‘سیریل کا ہی ایک سین ہے جس کی شوٹنگ جاری تھی اور پریانکا چلتی گاڑی میں نہیں بلکہ رکی ہوئی گاڑی میں کھڑی تھیں جبکہ پیچھے صرف سکرین چل رہی تھی جسے دیکھ کرایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی چل رہی ہو۔

ویڈیو دیکھیں:

Who’s ready for the weekend? We know @priyankachopra and @russelltovey are! ???????? pic.twitter.com/2wDmQR0qHc