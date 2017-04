”میں نے تو بس۔۔۔“اذان کے خلاف نازیبا بیان پر سوشل میڈ یا صارفین کی کڑی تنقید کے بعد سونو نگھم اپنے بیان سے ہی مکر گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اذان کے خلاف نازیبا بیان پر سوشل میڈ یا صارفین کی کڑی تنقید کے بعد بھارتی گلو کار سونو نگھم اپنے بیان سے مکر گئے ۔ان کا کہنا ہے کہ میں نے صرف لاﺅڈ سپیکر کے خلاف بیان دیا جو کہ مندروں ،مساجد اور گردوارے میں ہونا غلط بات ہے ۔

تفصیل کے مطابق سونو نگھم کی اذان سے متعلق نازیبا ٹوئٹس کے بعد بھارت میں نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا جس پر ان کے مداحوں سمیت نامور فنکاروں کی جانب سے بھی شدید تنقید کے بعد سونو نگھم کو وضاحت کرنا پڑ گئی ۔

It was about Loudspeaker, and only loudspeaker. Too bad that they r on Mosques, Temples & Gurudwaras, thus the reference. Let's be human 1st https://t.co/JDwUHvqDnW — Sonu Nigam (@sonunigam) April 18, 2017

معاملے کی سنگینی کو جانچتے ہوئے گلو کار نے مزید ٹوئٹس کردیے جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اذان کے حوالے سے نہیں بلکہ اسپیکر سے متعلق کہا تھا ،مساجد ،مندروں اور گردواروں پر لاﺅڈ سپیکر ہونا اچھا نہیں ہے۔اپنی ٹوئٹس میں تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے سونو نگھم نے کہا کہ جو لوگ میرے ٹوئٹس کو توڑ مروڑ کر اینٹی مسلم بنا کر پیش کر رہے ہیں ،مجھے صرف ایک ٹوئٹ بتا دیں جو میں نے اسلام مخالف کی ہو،میں معافی مانگوں گا ۔انہوں نے لوگوںکو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کی سوچ آپ کی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے اور اپنے بیان پر قائم ہوں جو میں نے لاﺅڈ اسپیکر سے متعلق دیا تھا کہ مساجد اور مندروں میں لاﺅڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ۔

And dear Everyone, for those who are tainting my Tweets anti Muslim, tell me 1 place where I have said anything related, & I'll apologize. — Sonu Nigam (@sonunigam) April 18, 2017