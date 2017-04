”ہائے میرے اللہ، اس نے خود کیساتھ کیا کر لیا۔۔۔“ مشہور ڈرامہ سیریل الفا، براوو، چارلی کی خوبصورت شہناز کی نئی تصویر نے سوشل میڈیا صارفین کو ”جھٹکا“ دیدیا، دیکھنے والوں کی تو ”جان“ ہی نکل گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اگر آپ کا بچپن 90 کی دہائی میں گزرا ہے تو پھر یقینا بہت سی ایسی یادیں ہیں جو آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہو سکتیں۔

اسی دور کی ایک معروف ڈرامہ سیریل الفا، براوو، چارلی بھی ہے جسے بھلائے نہیں بھلایا جا سکتا، یہ ڈرامہ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کی پروڈکشن میں بنا تھا اور اس کی ڈائریکشن شعیب منصور نے دی تھی۔ یہ ڈرامہ 4 مرکزی کرداروں الفا، براوو، چارلی اور شہناز کے گرد گھومتا تھا۔

پاک فوج کے جوانوں کی زندگی پر بننے والے اس ڈرامے نے دنیا بھر میں خاصی شہرت حاصل کی۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والی شہناز خواجہ پر اس وقت کئی لوگ اپنا دل ہار بیٹھے تھے لیکن سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ان کی تازہ ترین تصویر نے تو ان کے مداحوں کی ”جان“ ہی نکال دی ہے۔





بظاہر شہناز حسن میں اضافے کیلئے متعدد مرتبہ پلاسٹک سرجری کے مرحلے سے گزریں اور بالآخر ایک ’راک سٹار‘ کی طرح نظر آنے لگیں لیکن ان کے مداح اس قدر ’بد دل‘ ہوئے کہ اپنے دل کی بات کہے بغیر نہ رہ سکے۔

ذیل میں دی گئی ٹویٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی نئی تصویر دیکھ کر لوگوں کے دل پر کیا گزری اور پھر انہوں نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہا ر کیا۔

Only 90s kids will feel terrible seeing her like this ???????????? pic.twitter.com/5n5QUH0IsT — نادیہ (@iNadiaKhurr) April 15, 2017

'Omg Shahnaz looks terrible'



'OMG LET PEOPLE LIVE'

'OMG LET PEOPLE LIVE' — ‏زید خان سوری (@LaalBull) April 16, 2017

Shehnaz from Alpha,Bravo, Charlie: that's alot of botox???? pic.twitter.com/e2nppXwkpE — Hasnain (@HasnainRU) April 16, 2017

Though aesthetic surgeries aren't good but lets not make her a monster, she's part of our grt memories, respect #Shehnaz #AlphaBravoCharlie https://t.co/n2yelrOBVU — Abdul Baseer (@Itsme_Baseer) April 17, 2017

ALPHA BRAVO CHARLIE WALI ACTRESS NE KYAA KARWA LYAA HAI...

WHY WHY WHYYY — A F N A n (@AfnanishaQ_) April 17, 2017

???? I wish I would have never seen this post , I Binge watched #AlphaBravoCharlie a year ago when I heard about hw good it was https://t.co/Cj8M9C3hi2 — ** Sparkle ** (@anihRx) April 16, 2017

Alpha+Bravo+Charlie= Dur fittay munh

☹️ pic.twitter.com/Hayq8iLahA — عقیلہ ظہیر (@aqeelahanzala) April 16, 2017

اگرچہ شہناز کے مداح ہکا بکا رہ گئے ہیں مگر جیو اور جینے دو کی پالیسی یہاں بہت اچھی طرح لاگو ہوتی ہے۔ انہوں نے سرجری کروانے کے علاوہ جھریاں ختم کرنے والے انجکشن بھی لئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ ویسی نظر نہیں آ سکتیں جیسا وہ ڈرامے میں تھیں۔



شہناز کے مداحوں کو یہ احساس بھی ہونا چاہئے کہ 20 سال پہلے جب وہ ڈرامہ سیریل میں آئی تھیں تو اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھیں تاہم عمر گزرنے کے ساتھ اب ان کا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ اور وہ خود کیساتھ کیا کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اس کا مکمل اختیار بھی انہیں کے پاس ہے۔