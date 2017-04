”اوم پوری مرنے کے بعد یہ ایک کام کر رہے ہیں۔۔۔“ عامر لیاقت نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، ویڈیو دکھا کر ایسا دعویٰ کر دیا کہ سوشل میڈیا صارفین کیلئے ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) رواں سال جنوری میں جب معروف بھارتی اداکار اوم پوری کی ہلاکت کی خبر نے بھارتیوں کیساتھ ساتھ پاکستانیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں پاکستان کے حق میں آواز بلند کی تھی جب ہر طرف سے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا سلسلہ جاری تھا۔

ایک جانب جہاں دونوں ممالک میں اوم پوری کے چاہنے والے ان کے جانے کا دکھ بھلانے کی کوشش میں مصروف ہیں تو دوسری جانب معروف پاکستانی اینکر اور ہوسٹ عامر لیاقت نے ایک نیا ”شوشہ“ چھوڑ دیا ہے۔

یقین کریں کہ ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ جان کر اگر آپ حیران نہیں ہوں گے تو اپنی ہنسی پر قابو بھی نہیں پا سکیں گے۔ عامر لیاقت اس وقت ایک نجی ٹی وی چینل پر اینکر ہیں اور اپنے پر وگرام میں انہوں نے تہلکہ خیز دعویٰ کیا کہ اوم پوری کا بھوت ممبئی میں ان کے گھر کے باہر دیکھا گیا ہے۔

جی ہاں! آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے کہ اوم پوری کا بھوت ممبئی میں پھر رہا ہے اور اپنے قاتلوں کی تلاش کر رہا ہے اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے ذیل میں دی گئی ویڈیو دیکھ لیں۔

عامر لیاقت کا کہنا ہے کہ ”اوم پوری کی آتما کی شانتی کیلئے آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں نظر آئے بھارت کو کہ اوم پوری تلاش کر رہے ہیں اپنے قاتلوں کو۔ یہ اوم پوری کے فلیٹ کے باہر کا حصہ ہے، آتما اجیت دوول کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، راجیش کی تلاش میں، شکنتلہ کے گھر کے آس پاس ہے، نندیتا کو بھی نہیں چھوڑے گی ان کی آتما۔۔۔“



عامر لیاقت کے دعوے پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ ہوئی تو ٹوئٹر پر بھی ہنسی کا طوفان آ گیا اور لوگوں سے چاہتے ہوئے بھی ان کا یہ دعویٰ ہضم نہیں ہوا۔

So many issues in our country, but aaj tak decided to tell us about the ghost of Om Puri. :)