”میں تسلیم کرتا ہوں کہ۔۔۔“ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست دیکھ کر رشی کپور ”اوقات“ میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے فائنل سے متعلق ڈینگیں مارنے والے رشی کپور بھی عبرتناک شکست دیکھ کر ”اوقات“ میں آ گئے ہیں اور پاکستانیوں کی محنت اور برتری کو تسلیم کرتے ہوئے مبارکباد کا پیغام جاری کر دیا ہے۔

رشی کپور نے اپنے پیغام میں کہا ”ہاں پاکستان، تم نے ہمیں شکست دیدی۔ بہت ہی زبردست کھیلے اور تمام شعبوں میں بھارتی ٹیم کو مات دی،بہت بہت مبارکباد، میں شکست تسلیم کرتا ہوں، نیک تمنائیں!“

Yes Pakistan, you have defeated us. Well played, outplayed us in all departments. Many congratulations, I concede. Best wishes!