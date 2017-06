ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھوجپوری فلموں کی ادکارہ انجلی شری واستو نے پنکھے سے لٹک کر خود کشی کرلی ہے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی اداکارہ انجلی شری واستو ممبئی کے پوش علاقے جوہو کے پاریمل اپارٹمنٹ کے فلیٹ میں اکیلے رہائش پذیر تھیں جب کہ والدین کی جانب سے اداکارہ سے رابطہ نہ ہونے کی صورت میں پولیس کو اطلاع دی گئی۔پولیس موقع پر پہنچ کر دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی جہاں اداکارہ کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی تاہم اداکارہ کی خودکشی کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں۔دوسری جانب پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اداکارہ کی موت کی اصل وجوہات جاننے کے لیے مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اداکارہ کارتیکا چودھری نے بھی خودکشی کرلی تھی۔

Mumbai: A 29-year-old actor Anjali Shrivastav allegedly committed suicide by hanging herself from a ceiling fan at her house in Andheri West