''بھارت سے پاکستان ٹیم کیلئے سب سے خوبصورت پیغام آ گیا'' سشمیتا سین نے ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں کے دل میں اتر گئیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میچ میں روایتی حریف بھارت کو چاروں شانے چت کر کے تاریخ رقم کر دی ہے ،پاکستان کی شاندار جیت نے نہ صرف بھارتی اداکار رشی کپور کی زبان بند کروا کے رکھ دی بلکہ کئی ایسے انتہا پسند ہندﺅوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا تاہم ایسے میں کچھ ایسے بالی ووڈ اداکار بھی ہیں جو کہ کھیل کو صرف کھیل ہی رکھتے ہیں اور جو بھی جیتے اس کو مبارک باد دیتے ہوئے اپنی روز مرہ کی زندگی میں لگ جاتے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کی شاندار فتح پر بھارتی اداکار اور اداکارائیں بھی خود کو پاکستان کو مبارک بادینے سے نہ روک پائیں اور بہت سے بالی ووڈ ستاروں نے پاکستان کیلئے مبارک باد کے پیغامات بھیجے تاہم ان سب پیغامات میں سب سے زبردست پیغام ششمیتا سین کاہے ،ششمتا سین ماضی کی وہ اداکارہ ہیں جن کے جادو سے شائد کو نہیں بچ پایا اور نہ ہی ان کا مداح ہونے سے خود کو روک پا یا ۔

Congratulations Pakistan!!!! ????❤️ you brought your best game to the Finals!!All rounded brilliance no doubt!!!???????? A blessed Ramadan indeed!!???????? — sushmita sen (@thesushmitasen) June 18, 2017



ششمیتا سین نے پاکستان ٹیم کو مبارک باد دیتے ہوئے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ’ آپ نے فائنل میں اپنی سب سے بہترین گیم کھیلی ،کوئی شک نہیں ہر شعبے میں پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ،یقینا فتح کی ایک وجہ مبارک رمضان بھی ہے ‘

بالی ووڈ اداکار فرحان اختر کا پیغام میں کہنا تھا کہ ’میں پاکستان کو مبارک باد پیش کرتاہوں ،اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے آج تمام شعبوں میں حیران کن کارکردگی دکھائی ‘۔

Congratulations Team Pakistan. Undoubtedly, the better side today in all departments. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 18, 2017



ابھیک شیک بچن نے ٹویٹر پر پاکستان کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے آج پاکستان نے بہتر کھیلا اور ساتھ ہی انہوں نے بھارتی ٹیم کو حوصلہ بھی دیا ۔

Congratulations to the Pakistan team on winning the Champions Trophy. The better team on the day. Chin up team India, we still #BleedBlue — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) June 18, 2017



سٹوڈنٹ آ ف دی ایئر میں ڈیبو کرنے والے اداکار ورن دھون نے بھی کافی اچھا پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کھیل میں ہار جیت دونوں ہوتی ہے اور اس بار پاکستان نے اچھا کھیل پیش کیا اور وہ کامیاب ہوئی ،امید ہے بھارت اب مزید مضبوطی ٹیم اور تیاری کے ساتھ ابھرے گا ۔