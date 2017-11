بول ٹی وی اور عامر لیاقت کی لڑائی میں حمزہ علی عباسی بھی کود پڑے، ایسی بات کہہ دی جس کی کسی کو توقع نہ تھی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکر پرسن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ بول ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے انتظامیہ کے کہنے پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں ۔ عامر لیاقت حسین کے اس الزام کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ چینل پر کام کرنے والے باقی تمام اینکرز کو بھی انتظامیہ ہی ہدایات دیتی ہوگی ۔ اسی الزام سے بچنے کیلئے بول ٹی وی کے اینکر حمزہ علی عباسی بھی میدان میں آگئے اور اپنا معاملہ کلیئر کردیا۔

حمزہ علی عباسی نے ٹوئٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، مال اور عزت ہے، بول ٹی وی پر جو بھی لفظ میں بولتا ہوں وہ میرے اپنے ہوتے ہیں۔ میں جس بھی رائے کا اظہار کرتا ہوں وہ میری روح اور دل کی نمائندگی کرتی ہے، چینل کی طرف سے کبھی بھی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی چند پیسوں کیلئے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو ان کے ضمیر کے خلاف اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔

By Allah in whose hands my life, izzat & rizq is, every word i speak on BOL is my own, i believe in every opinion i express with all my heart & soul, the channel has never given me any dictation. I would never deceive ppl by saying anything i dont believe in just for some money.