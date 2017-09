طنزیہ مذاق پر رشی کپور نے نجی اخبار پر برس پڑے ،کھری کھری سناڈالی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے معروف اداکار رشی کپورنے نجی اخبار سے سخت بر ہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زند گی میں ایسا گھٹیا مذاق آج تک نہیں پڑھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق "آر کے سٹوڈیو" میں آگ لگنے پر نجی اخبار نے مذاحیہ کارٹون چھاپے تھے جس میں لکھا تھا آگ اچھا شگون ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی کی شروعات بھی آگ سے ہی کی تھی۔رشی کپور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹیر کے ذریعے اپنے پیغام میں کہا کہ میں نے ایسا گھٹیا مذاق آج تک نہیں دیکھا۔تاہم ا انہوں نے سٹوڈیو میں آگ لگنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سٹوڈیو تو دوبارہ بنا یا جا سکتا ہے لیکن اس میں موجود یادگار ملبوسات دوبارہ تیار نہیں کیے جا سکتے۔

This is bad. We take objection to this kind of depraved sick humour. https://t.co/oNNhrZe7Ng

A Studio can be built again but the loss of the irreplaceable memorabilia and costumes of all RK Films,is tragic for all. Fire took it away