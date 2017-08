ٹوئنکل کھنہ نے ایسی سیلفی شیئر کردی کہ بھارتی شرم کے مارے اپنا منہ چھپانے لگے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں آج بھی کروڑوں لوگ بیت الخلا کی سہولت سے محروم ہیں، اس محرومی کی وجہ غربت کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد بھی ہیں کیونکہ بعض ہندوﺅں کے عقیدے کے مطابق جس گھر میں تلسی کا خیر و برکت والا پیڑ لگایا جاتا ہو وہاں بول و براز کیسے کیا جا سکتا ہے! ۔ بھارتی حکومت نے بیت الخلاﺅں کی تعمیر کیلئے باقاعدہ مہم چلا رکھی ہے، اسی مہم کے دوران اکشے کمار کی فلم ’ ٹوائلٹ ایک پریم کتھا‘ بھی آئی ہے جو 100 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔اتنی شدو مد کے ساتھ مہم چلانے کے باوجود لگتا ہے کہ بھارتی عوام اب بھی بیت الخلا جانے کو تیار نہیں ، جس کی ایک جھلک اس تصویر میں نظر آ رہی ہے جو اکشے کمار کی اہلیہ ٹوئنکل کھنہ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں : اکشے کمار 100 کروڑ کلب کے بادشاہ بن گئے

ہوا کچھ یوں کہ اداکارہ ٹوئنکل کھنہ ساحل سمندر پر صبح کی واک کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے اپنے عقب میں ایک شخص کو کھلے آسمان تلے سر عام رفع حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹوئنکل کھنہ ویسے بھی اپنی حسِ مزاح کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اس لیے انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کرنے کی بجائے ایک سیلفی بنائی اور سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کردی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔ ٹوئنکل کھنہ نے اس سیلفی کے ساتھ لکھا ” صبح بخیر، مجھے امید ہے کہ یہ فلم ٹوائلٹ ایک پریم کتھا پارٹ 2 کا پہلا سین ہے“۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ’جب آپ کی مارننگ واک بیت الخلا بن جائے‘۔

Good morning and I guess here is the first scene of Toilet Ek Prem Katha part 2 #WhenYourWalkGoesDownTheToilet pic.twitter.com/tfyTQs8BFM