سوشل میڈ یا کی معروف ترین پاکستانی شخصیت زید علی شادھی کے بندھن میں بندھ گئے ،لیکن اپنی نئی نویلی دلہن کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

ٹورنٹو(ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈ یا پر معروف ترین پاکستانی نژاد کینیڈین سٹار زید علی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر زید علی نے پیغام لکھ کر اپنے مداحوں کو آگاہ کیا کہ' نکاح مکمل ہوگیا، اب میں آفیشلی شادی شدہ ہوں'۔

Nikkah is completed. I am officially married ????

انہوں نے نکاح کے لیے پہنے جانے والے لباس میں ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی۔

ان کے دوست اور یوٹیوب اسٹار شاہ ویر جعفری اور شام ادریس بھی نکاح کی تقریب میں ان کے ساتھ تھے۔

ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ زید علی کی اہلیہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ایک مداح نے زید علی سے ان کی اہلیہ کی تصویر شیئر کرنے پر اصرار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں جلد ہی اس کی تصویر شیئر کروں گا۔

I will post her picture soon :) https://t.co/CfqjhfKYbs