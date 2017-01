خواتین حجاب میں خوبصورت اور پراعتماد نظر آتی ہیں : اداکارہ زائرہ وسیم

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سپر ہٹ فلم دنگل میں اداکاری کرنے والی سری نگر کی رہائشی لڑکی زائر ہ وسیم نے کہا ہے کہ حجاب میں خواتین خوبصورت اور پر اعتماد نظر آتی ہیں ۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اپنے متنازع بیان کی وجہ سے کشمیریوں سے معافی مانگنے والی بالی ووڈ اداکارہ زائرہ وسیم وزیر کھیل و امور نوجوانان وجے گوئل کے منفی تاثرات پر میدان میں آگئیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین حجاب میں زیادہ خوبصورت اور پر اعتماد نظر آتی ہیں ۔

@VijayGoelBJP Women in hijab are beautiful and free (2/3)