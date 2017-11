ٹائیگر شیروف نے کالج میں داخلہ لے لیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے نئے سپر سٹار ٹائیگر شیروف اب ”سٹوڈنٹ آف دی ائیر 2“میں نظر آئیں گے۔

سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کرن جوہر کی جانب سے جاری کردہ پہلے پوسٹر میں ٹائیگر شیروف کو دکھایا گیا کہ وہ کرن جوہر کی پروڈکشن ”سٹوڈنٹ آف دی ائیر 2“ میں نظر آئیں گے،فلم ہدایات پونیت ملہوترا دے گیں جو اس سے قبل کرن جوہر کی ”کل ہوناہو“اور ”کبھی خوشی کبھی غم“میں معاون ہدایت کارکے طور پر کام کرچکے ہیں۔

The FRANCHISE continues!!!! The college opens its doors to a new Student! @iTIGERSHROFF #StudentOfTheYear2 directed by @punitdmalhotra @foxstarhindi @DharmaMovies @apoorvamehta18 .... pic.twitter.com/gl77UpU4bv