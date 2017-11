میرا بیٹا امیتابھ کو میرے پاپا سمجھتاہے :شاہ رخ خان

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ ان کابیٹا ابرام امیتابھ بچن کومیرے پاپا سمجھتا ہے ۔

گزشتہ دنوں ایشوریا رائے اور ابھیشیک بچن نے اپنی بیٹی آردھیا بچن کی چھٹی سالگرہ منائی جس میں شاہ رخ خان بھی مدعو تھے، امیتابھ بچن نے سالگرہ کی تصاویر ٹوئٹر پر شئیر کیں جس میں امیتابھ بچن شاہ رخ خان کے بیٹے ابرام کو ’گڑیا کے بال‘ خرید کر دے رہے ہیں۔

امیتابھ بچن نے لکھا کہ ابرام کو ’گڑیا کے بال‘ کھانے تھے اورجب میں نے اسے یہ لے کر دیے تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔

T 2716 - And as for this little bundle .. he wanted the fluffy 'buddhi ka baal' cone .. so we took him to the stall made one for him and the joy of getting it is just priceless .. Abram, jr Shahrukh .. delectable !! pic.twitter.com/8SMF9YsH7p