گلوکار بلال خان کی اپنے انتقال کی خبروں کی تردید

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں شو بزنس سے وابستہ شخصیات کو اپنی زندگی میں خود کے انتقال کی خبریں سننے کو مل چکی ہیں تاہم اب پاکستانی ستاروں کو بھی ان افواہوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی گلوکار بلال خان کے انتقال کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو انہیں خود میدان میں آکر اپنے زندہ ہونے کا یقین دلانا پڑا۔

ڈان نیوز کے مطابق حال ہی میں ایک اخبار میںمضمون شائع ہوا جس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ان افراد کا ذکر کیا گیا جو اپنے کریئر کے عروج پر کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہوگئے، ان میں قوال امجد صابری، گلوکارہ نازیہ حسن، اداکارہ ثنا خان، ماڈل قندیل بلوچ اور اداکار بلال خان شامل ہیں۔حیران کن بات یہ تھی کہ اس مضمون میں اداکار بلال خان کی جگہ گلوکار بلال خان کی تصویر شائع کردی گئی، جس کے بعد شائقین میں بے چینی پھیل گئی۔

گلوکار بلال خان نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں مذکورہ اخبار کی خبر کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے اسے 'جھوٹی خبر' قرار دیا اور وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ’92 نیوز کا دعویٰ ہے کہ میرا انتقال ہوگیا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں زندہ ہوں‘۔

FAKE NEWS! 92 News is claiming I am dead. I am not. I repeat: I AM ALIVE ???????????????? pic.twitter.com/3Kc0FAhxra