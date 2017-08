برطانیہ میں نسلی تعصب، پاکستانی اداکارہ کو ہوٹل سے نکال دیا گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مغرب میں مسلمانوں کے خلاف نسلی تعصب کوئی نہیں بات نہیں ہے، مغرب میں مسلمانوں پر نسل پرستانہ حملوں کی خبریں آئے روز گردش کر رہی ہوتی ہیں مگر مشہور اداکارہ نادیہ جمیل کے ساتھ آج اندوہناک واقعہ پیش آیا جب انہیں اور ان کے والد کو ایک ہوٹل نے کھانے فراہم کرنے سے روک دیا ۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی داڑھی کی وجہ سے انہیں کھانا فراہم نہیں کیاگیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ادکارہ نادیہ جمیل نے ٹوئٹس کے ذریعے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مرکزی مارکیٹ میں مشہور اٹالین ریسٹورنٹ ڈان پاسکل میں کھانا کھانے گئیں لیکن ہوٹل کے عملے نے کہا کہ آپ چلے جائیں آپ کے والد کی داڑھی ہے۔ ڈان پاسکل کیمبرج میں واقع ہے جہاں پر پاکستانی اور عام افراد جن کی داڑھیاں تھیں انہیں ہوٹل کھانا دینے سے انکار کردیا ، ابا جی کو اس ساری صورت حال پر برداشت کرنا ہوگا۔

1st racist encounter in England. #DonPascual Italian restaurant in Main Market Square refused 2 serve Aba & me & asked us 2 leave!His beard! — Nadia Jamil (@NJLahori) August 21, 2017



اداکارہ کے مطابق جب وہ ہوٹل میں گئیں تو انہوں نے ویٹر سے مینیو طلب کیا جس کے جواب میں اس نے مینیو دینے سے انکار کردیا اور کہا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے ، آپ سیلف سروس لے لیں میں نے سیلف سروس کے لئے مینیو اٹھایا تو مجھے کہا گیا کہ آپ یہاں سے کھانا نہیں لے سکتے ، جب میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں لے سکتے ؟ تو اس کے جواب میں عملے نے ٹال مٹول سے کام لیا۔

#DonPasquale Cambridge where Pakistanis & old gentlemen with beards are asked 2 leave & refused service. Heartbroken Aba had 2 tolerate this pic.twitter.com/BC6ykDham9 — Nadia Jamil (@NJLahori) August 21, 2017



ویٹر نے مجھ سے مینیو واپس لے لیا اور کہا کہ او کے ، اب آپ جا سکتے ہیں ، میرے ابو جی جو بہت پیارے ، شریف النفس اور فرشتہ صفت ہیں انہوں نے ویٹر سے کہا کہ میرے بیٹے ٹھنڈے ہو جاﺅ ، یہ ساری صورت حال میرے لئے انتہائی تکلیف دہ تھی۔

They refused 2gv us menus.I picked it up myself. Man says we will not serve u!Go in get self served!I asked why.Annoying people he answered pic.twitter.com/3TfbR3YUmQ — Nadia Jamil (@NJLahori) August 21, 2017

واضح رہے کہ اداکارہ انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھیں جبکہ ان کا تعلق لاہور سے ہے۔