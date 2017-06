”آف کورس“ پاکستان سے شکست، عدنان سمیع کے پیغام پر ”میرا“ جی نے میدان میں ’چھلانگ‘ لگا دی، ایسا جواب دیدیا کہ 20 کروڑ عوام کے دل کی ترجمانی کر دی، جان کر آپ کی ہنسی رکنے میں نہیں آئے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کس طرح عدنان سمیع نے پاکستانی شہریت چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے بھارتی شہریت حاصل کی کہ انہیں بھارت سے پیار ہے۔

ایسا کرنے پر پاکستانیوں نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا اور اس پاکستان کیلئے نفرت کا اظہار کرنے پر ان کی خوب طبیعت صاف کرتے رہے جس نے انہیں شہرت دی لیکن انہیں اپنے الفاظ اور بیانات پر ذرا بھی شرم نہ آئی۔

پاکستان کے ہاتھوں چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں شکست پر عدنان سمیع نے کچھ ”عجیب“ سا ٹویٹ کیا اور اس میچ کو صرف گیم کہہ کر بھول جانے کا کہا۔

It's just a game folks... Get over yourselves!????

ان کے اس ٹویٹ پر پاکستان کی جانب سے ایک ایسی شخصیت نے انہیں جواب دیدیا کہ پاکستانیوں کے سارے غم غلط ہو گئے۔ جی ہاں۔۔۔! انہیں جواب دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اداکارہ ”میرا جی “ ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنی ”گلابی“ انگریزی اور اب مزاحیہ اور زبردست ٹویٹس سے شہرت حاصل کی ہے۔

میرا جی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ”یہ صرف وزن ہی تو تھا دوست،لیکن خوشی ہے کہ تم نے اس پر قابو پا لیا۔“

It was just weight dude... but glad you got over it ???? https://t.co/YF3ZwGszbc