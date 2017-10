کرینہ سے تعلقات کا دعویٰ بھارتی اداکار کو مہنگا پڑ گیا

ممبئی ( آن لائن ) بھارتی اداکار کمال آر خان کو کرینہ سے تعلقات کا بے بنیاد دعویٰ مہنگا پڑ گیا۔تفصیلات کے مطابق ہدایتکار و اداکار کے آر کے نے 10 اکتوبر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ٹوئٹ کے ذریعے دعویٰ کیا تھا کہ انکے اور کرینہ کپور کے مابین چار سال تک تعلقات رہے تاہم انکے پاس سوائے ایک تصویر کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اداکار نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ لائیو ٹی شو کے دوران اپنے اور کرینہ کے رشتے سے متعلق مزید انکشافات کرینگے جس پر کرینہ کے مداحوں کی جانب سے انکے اکاﺅنٹ کو مستقل رپورٹ کیا گیا جسکے بعد ٹوئٹر انتظامیہ نے انکے ویریفائیڈ اکاﺅنٹ کو ہراساں کرنے کے الزام میں بند کردیا۔

This is a black mailing by @Twitter if they have suspended account of @kamaalrkhan withut abusing anybody. They didn’t give any warning also