”گوگل نے پابندی لگا دی تو کیا ہوا، یہ لو۔۔۔!“ پونم پانڈے نے فحش ایپلی کیشن بند ہونے کے بعد مداحوں کو پھر خوش کر دیا، ایسا کام کر دیا کہ گوگل کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکارہ پونم پانڈے گوگل پلے سٹور پر اپنی ایپلی کیشن پر پابندی عائد ہونے کے بعد مداحوں کو خوش کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اور پابندی کے باوجود انہیں ایسا لنک فراہم کر دیا ہے جہاں سے وہ با آسانی ایپلی کیشن ڈاﺅن لوڈ کر سکتے ہیں۔

گوگل نے بے باک اداکارہ پونم پانڈے کی گوگل ایپ پر پابندی لگادی

تفصیلات کے مطابق پونم پانڈے کو ایپلی کیشن پر پابندی کا علم ہوا تو انہوں نے مداحوں کو خوش کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے پیغا م میں گوگل سے ایپلی کیشن بند کرنے کی وجہ پوچھنے کیساتھ ہی اسے ڈاﺅن لوڈ کرنے کیلئے ایک لنک بھی شیئر کر دیا تاکہ ان کے مداحوں کی مایوسی چھٹ سکے۔

#Askgoogle why did they ban #PoonamPandeyApp? But you can get my App on this link https://t.co/tNXblbfKeF https://t.co/yIcYvlb3Gr