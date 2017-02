چائے والا کے بعد پاکستانی برگروالا نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا سٹارز کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے کو آرہاہے ، کچھ عرصہ قبل ناصر خان جان نے اپنے لچکیلے جسم اور چائے والا نے اپنی نیلی آنکھوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ڈیرے جمائے رکھے تواب ’برگروالا‘ بھی سامنے آگیا جواپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چند روز قبل نوکری کو خیرباد کہہ چکے ہیں تاہم سوشل میڈیا صارفین اس سٹار’شاہ فہد‘ کو ارشد خان کی نسبت زیادہ جاذب نظر قراردے رہے ہیں۔



تفصیلات کے مطابق18سالہ شاہ فہد نویں جماعت کا طالبعلم ہے اور چند روز قبل تک وہ راولپنڈی کے ایوب پارک میں ایک برگر سٹال پر کام کررہے تھے تاہم امتحانات کے دن قریب ہونے کی وجہ سے نوکری کو خیرباد کہہ دیا ۔شاہ فہد کی تصویر رضامہدی ن ے سوشل میڈیا پر شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ’گریڈ نائن کے 18سالہ طالبعلم شاہ فہد راولپنڈی میں ایوب پارک میں برگرسٹال پر کام کررہاہے ، اس نے مجھے چائے والا کی طرح مشہور کرنے کو کہا، میں نے اس کی تصویر ٹوئیٹ کردی اور تصویر اپ لوڈ کرتے ہی انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی‘۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصویر کو کئی صارفین نے فوٹو شاپ قراردیاجس پر رضامہدی نے شاہ فہد کوایک اور تصویر یا ویڈیو بھیجنے کو کہاجس پر شاہ فہد نے سٹال سے اپنی ویڈیو بھجوادی ۔ ویڈیو دیکھئے

Got this video message from that #BurgerWala. pic.twitter.com/XnLi7NWqrz