شاہ رخ خان نے خاتون سے ملنے کا وعدہ کرکے مداحوں کے دل جیت لئے۔۔۔ یہ خاتون کون ہے؟ جان کر آپ بھی انہیں داد دیں گے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے کینسر کی مریضہ ’’ارونا پی کے ‘‘ کے لئے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ارونا کی جلد صحت یابی کی دعا کرنے کے ساتھ ان سے بہت جلد ملنے کا وعدہ بھی کیاہے۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوزکے مطابق شاہ رخ کے چاہنے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں جن کے دل میں اپنے پسندیدہ سٹار سے ملنے کی خواہش بھی ہے لیکن بہت کم لوگ ان سے مل پاتے ہیں تاہم کینسر کے مرض میں مبتلا بھارت کی رہائشی’’ ارونا پی کے ‘‘کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہونیوالی ہے۔موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کینسرکی مریضہ’’ ارونا ‘‘کی آواز بھی سوشل میڈیا کے ذریعے شاہ رخ خان تک پہنچ چکی ہے۔بھارت کی رہائشی ارونا گزشتہ 6 برسوں سے کینسر کی مریضہ ہیں، خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود ان میں زندگی جینے کی خواہش ابھی باقی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وہ شاہ رخ خان کی بہت بڑی مداح ہیں اور زندگی میں صرف ایک بار شاہ رخ سے ملنا چاہتی ہیں۔

رواں سال مارچ میں ارونا نے ایک ٹوئٹ کی تھی جس میں انہوں نے شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں گریجوایٹ ڈاکٹرہوں میرے دوست اور خاندان کے افرادمیرے ہمراہ ہیں لیکن میری سب سے بڑی طاقت شاہ رخ خان ہیں اور وہ یہ بات جانتے بھی نہیں ہیں۔

