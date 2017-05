کشمیریوں کے لیے آواز کیوں اٹھائی ؟بالی ووڈ کی دو اہم ترین شخصیات آمنے سامنے آگئیں

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی اداکار پاریش راول بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کے لیے آوازا ٹھانے والی مصنفہ پر آگ بگولہ ہو گئے۔تفصیل کے مطابق پاریش راول نے مصنفہ اور سماجی کارکن ارون دھتی رائے کے خلاف زہر اگلنا شروع کردیا۔پاریش راول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی جگہ ارون دھتی رائے کو فوجی جیپ سے باندھ کر گھمانا چاہیے۔پاریش راول کے بیان نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کردیا۔اس سے قبل ارون دھتی رائے نے کہا تھا کہ بھارت کشمیر میں 70لاکھ فوجی بھی تعینات کردے، تب بھی انہیں نہیں دباسکتا۔پاریش راول کے ٹویٹ سے ارون دھتی رائے کے حامی مشتعل ہوگئے جنہوں نے پاریش روال کے خلاف تنقید کی۔ارون دھتی رائے کے ایک حامی کا کہنا ہے کہ پاریش راول کو ان کا ٹویٹ تشدد پر اکسانے پر انہیں جیل کی سیر بھی کرا سکتا ہے۔

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !