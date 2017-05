ایکشن ہیرو سنی دیول کے بیٹے نے بھی بالی ووڈ میں قدم رکھ دیا ،سنی دیول نے ٹوئٹ کر کے خوشخبری سنائی تو شاہ رخ خان سے بھی رہا نہ گیا اور فوراً اپنا رد عمل دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے ایکشن ہیرو سنی دیول کے بیٹے کرن دیول نے بالی ووڈ میں قدم رکھ لیا جو اپنے ہی والد کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم ”پل پل دل کے پاس“میں ڈیبیو کرتے نظر آئیں گے ۔فلم کی شوٹنگ منالی میں جاری ہے ۔

تفصیل کے مطابق سنی دیول نے اپنے بیٹے کرن دیول کی شوٹنگ کے پہلے دن کے موقع پر فلم کے سیٹ سے ٹوئٹ میں بیٹے سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہاان کا لڑکا بڑا ہو گیا ہے ۔سنی دیول کی جانب سے بیٹے کے ساتھ فلم بنانے اور بیٹے کے پیار میں ٹوئٹ کرنے پر شاہ رخ خان نے بھی ان کے لیے نیک خواہشات کا ا ظہار کرتے ہوئے ٹوئٹ کی کہ وہ آپ کی طرح سخت اور نرم نظر آرہا ہے ،دعا گو ہوں کہ ان کی راہ میں آنے والی تمام چیزیں اچھی ہوں ۔

Started #palpaldilkepaas .. Karan's first day at shoot.. can't get enough.. my boy has grown big #love #actor #life pic.twitter.com/yf2kyAZFr4

All the best papa. He looks as tough and gentle as you. May all good things come his way. https://t.co/75DVSGC8J0