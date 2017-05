سعودی فرمانروا کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رقص، عدنان سمیع نے اسلام سے متعلق ایسا بیان جاری کر دیا کہ پاکستانی تو کیا، سعودی بھی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، تفصیلات جان کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی گلوکار سونو نگم کے بعد عدنان سمیع نے بھی اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے اور ایسے بیانات جاری کئے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”دھماکے کے بعد چیمپینز ٹرافی کیلئے ۔۔۔ “ مانچسٹر میں بم دھماکے کے بعد آئی سی سی چیمپینز ٹرافی سے متعلق انتہائی تشویشناک خبر آ گئی، کرکٹ شائقین تشویش میں مبتلا ہو گئے

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب پر پوری دنیا کی نظر تھی اور اس دوران پیش آنے والے تمام واقعات کو پوری دنیا کے میڈیا پر دکھایا گیا۔ ٹرمپ نے اپنے دور کے دوران سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کے ساتھ مل کر تلوار پکڑ کر روائتی رقص بھی کیا لیکن بھارتی گلوکار عدنان سمیع اس معاملے پر سونو نگم کے نقش قدم پر چل نکلے اور اسلام سے متعلق بیانات جاری کرنا شروع کر دئیے جس کے باعث پوری دنیا کے مسلمان غصے میں مبتلا ہیں۔

President Trump joins in traditional male-only sword dance in Saudi Arabia before state dinner in his honor pic.twitter.com/AvK4C4hR8L — NBC News (@NBCNews) May 20, 2017



انہوں نے اپنے بیان میں کہا ”پیارے مسلم علماء۔۔۔آپ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے؟ یہ سعودی عرب ہے، یہ گانا ہے اور اس کا شاہی خاندان رقص کر رہا ہے! آپ سب کے فتوے اب کہاں ہیں؟“

Dear Muslim Clerics, U all claim music is haram in Islam? This is Saudi Arabia. This is song n dance by its Royalty! Whr r ur fatwas now?!???????? https://t.co/sRUyba9qEZ — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 21, 2017



انہوں نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمان ممالک کے باشندوں پر عائد سفری پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ”اور ہاں۔۔۔ ٹرمپ بھی یہاں ہیں۔۔۔ آپ جانتے ہیں، جس نے مسلمان پر سفری پابندیاں وغیرہ عائد کیں۔“

Ps- Oh yeah & Trump is in there too.. You know, the one who came up with the Muslim travel ban etc!!???????????? — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 21, 2017



عدنان سمیع نے مزید لکھا ”اور ہاں۔۔۔ برائے مہربانی قرآن میں اس سورة یا آیت کی نشاندہی بھی کر دیں جس میں دوٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ موسیقی حرام ہے۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔“

Yeah & while ur at it, pls point out in d Quran which ayat or surat it actually states categorically tht 'Music is haram'.Fact is NO WHERE. — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 21, 2017



عدنان سمیع کی جانب سے یہ بیانات جاری ہونے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہیں اور سوشل میڈیا صارفین اپنے اپنے انداز سے انہیں جواب دینے میں مصروف ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ وزیراعظم نوازشریف کی مسجد نبوی آمد، ایسا نعرہ لگ گیا کہ خود نوازشریف بھی دنگ رہ گئے

واضح رہے کہ اس سے قبل بھارتی گلوکار سونو نگم نے اذان سے متعلق قابل اعتراض بیانات جاری کئے تھے اور یہ معاملہ ایک تنازعہ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بھارت کے ایک مذہبی رہنماءکی جانب سے ان کا سرمونڈنے پر انعامی رقم کے اعلان کے بعد سونو نگم نے خود ہی اپنے سر کے بال بھی کاٹ دئیے تھے۔