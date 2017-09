رنبیر کپور کے ساتھ تصاویر سوشل میڈ یا پر آنے کے بعد تنازعات میں گھری ماہرہ خان کو8سالہ بیٹے نے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ کو بھی یقین نہ آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی امریکی شہر نیو یارک میں بھارتی اداکار رنبیر کپور کے ساتھ سگریٹ پیتے ہوئے تصاویر سامنے آئیں تو سوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا ہو گیا ،لوگوں نے ان تصاویر پر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دونوں کی دوستی کے بارے میں طرح طرح کی منفی باتیں کیں تو پرینیتی چوپڑا ،حمزہ علی عباسی اور مومنہ مستحسن جیسے آرٹسٹ بھی میدان میں آگئے اور ان کے حق میں آواز اٹھائی ۔کئی افراد نے تو ماہرہ خان کی کمر پر رسولی کے نشان پر بھی باتیں بنائی تاہم حمزہ علی عباسی نے میدان میں آکر واضح کیا ،انہوں نے بتایا کہ ان کے اور ماہرہ خان کے درمیان کئی بار اس رسولی کو سرجری کے ذریعے ہٹوانے کے معاملے پر بات ہو ئی تھی ۔حمزہ علی عباسی نے اپنی ڈرماٹالوجسٹ بہن سے بھی اس بارے میں کئی بار مشورہ کیا تھا۔سوشل میڈ یا پر تصاویر سامنے آنے کے بعد تنازے میں گھری پاکستانی اداکارہ کو کچھ دن قبل ان کے بیٹے نے ایسی سخت بات کہی کہ جان کر آپ کو بھی یقین نہ آئے گا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر 15ستمبر کو ماہرہ خان نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا ”اذلان نے سختی سے ہدایت کی ہے ،اب مجھے جان ،بے بی اور آزو نہیں کہنا “۔ان کا کہنا تھا کہ آج میرا بیٹا 8سال کا ہو گیا ہے جو اپنی ماں کے لیے بہت پیارا ہے ،میرا اکلوتا پیار ۔ماہرہ خان کی طرف سے اس پیغام کے بعد لوگوں نے ماں بیٹے کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔

Strict instructions from Azlan - no calling me Jaan, baby or azzu! 8yrs old today and too cool for his mama. My one and only... ❤️???????? pic.twitter.com/fH4DeEtVMI — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) September 15, 2017

A very happy birthday to the heartbreaker ❤️ — Meesha Shafi (@itsmeeshashafi) September 15, 2017

Happy 8th to the coolest mom's coolest son????

P.s: Still not that cool for mama's fans! If not Jan or baby at least calling you Azzu forever❤️ — Zara (@mahirianforlife) September 16, 2017

Haha! But we still are going to call him Azzu n our baby!❤????

May god bless him with lots of happiness. — Sh (@Shreyasisinha6) September 15, 2017