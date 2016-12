عروہ حسین کی شادی سے متعلق سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد ماوراحسین میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) عروہ حسین اور فرحان سعید کی بارات اور ولیمہ ایک ہی دن میں نمٹائے جانے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد دلہن کی بہن ماوراحسین میدان میں آگئی اور ایسی وجہ بیان کردی جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی ،انتہائی گھٹیا قسم کے ریمارکس سامنے آنے کے بعد عروہ حسین اور اس کی بہن ماورا حسین شدید مایوس ہوئیں لیکن دلہن کی بہن ماورا حسین نے اس ضمن میں جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ماورا حسین نے بتایاکہ اُنہوں نے اپنی خوشیاں مداحوں کیساتھ شیئرکرنے کے لیے تصاویر سوشل میڈیا پراپ لوڈ کیں جبکہ عروہ حسین کے زخمی ہوجانے کی وجہ سے ایک دن کی تقریبات ملتوی کرنا پڑگئیں۔

یادرہے کہ سوشل میڈیا پر عروہ حسین اور فرحان کی شادی کی تصاویرسامنے آنے پر بعض ناقدین نے انہیں بے حیاءجیسے القابات سے بھی نوازا۔ایک خاتون صارف تو یہاں تک کہہ دیاکہ’ عروہ حسین نے اپنی چھچھوری حرکتوں سے ایک دلہن کا معصومیت والا تاثر تباہ کردیاہے ، دلہن ہمیشہ شرم کی وجہ سے خوبصورت اوربہترین دکھائی دیتی ہے ‘۔ایک نے لکھاکہ ’عروہ حسین جیسی چھچھوری دلہن میں نے آج تک نہیں دیکھی‘۔کسی دل جلی نے لکھاکہ ’فرحان سعید کو پوری دنیا میں چھچھوری عروہ ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے ۔۔ ۔!

سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں ماورا حسین نے لکھاکہ ’ میں دل سے یہ تحریر کررہی ہوں، اگرآپ محبت پر یقین رکھتے ہیں تو تب پڑھیں،میں جہاں دعاﺅں میں یادرکھنے اور نیک خواہشات کا اظہار کرنیوالوں کاشکریہ اداکرتی ہوں ، وہیں نہایت دکھ اور مایوس کیساتھ انگلیاں اٹھانے والوں لوگوں کو یہ بھی بتاناچاہتی ہوں کہ کسی پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے ، میں عمومی طورپر کسی منفی سرگرمی کا جواب نہیں دیتی کیونکہ اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس مرتبہ یہ سب کچھ میری فیملی سے متعلق تھا، جہاں ہم خوش ہیں کہ اب خاندان میں تین سٹار ہیں ، وہیں ہم انسان بھی ہیں۔

اپنی بہن کی شادی پر ماورا حسین کا ڈانس

اُنہوں نے انکشاف کیاکہ نکاح کے دن ان کی دلہن بہن کا ٹخنہ زخمی ہوگیاتھا جس کی وجہ سے وہ اگلے دن چلنے کے قابل بھی نہ تھیں لیکن آپ ان کے درد کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے چہرے پر ایک مسکان ہی دیکھی ، ہم آپ کو بتانابھی نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی کسی نے اس طرف توجہ دی کیونکہ ایک حاسد کی حیثیت سے ہی آپ کوتوجہ ملتی ہے ۔ ایسی کچھ تنقید ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوئی جنہیں تقریب میں بلایانہیں گیا۔

ان کاکہناتھاکہ فیملی ممبران سمیت تمام افراد کو سنبھالنے کے لیے تین دن کی بجائے ہم نے ایک دن کی تقریب ختم کردی اور باقی تقریبات ملک کے کونے کونے میں دکھائی دیں ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں کیا برائی تھی ۔

