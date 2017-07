پاکستان کیخلاف زہر اگلنے والے رشی کپور نے اب خواتین کرکٹ ٹیم کے بارے میں ایسی شرمناک ترین بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر طوفان آگیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے سابق بھارتی لیجنڈ اداکار رشی کپور خواتین کرکٹ ٹیم کیخلاف بیان بازی پر نئے تنازع کا شکار ہوگئے ۔

”تفصیلات کے مطابق وویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کیلئے پرعزم رشی کپورکے ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں 2002ءکے دوران لارڈز کرکٹ گراﺅنڈ میں” ناٹ ویسٹ سیریز“ کے فائنل میں انگلینڈ کو ہرانے کے بعد سارو گنگولی کی اس حرکت کا تذکرہ کیا جس میں گنگولی نے اپنی شرٹ اتار کر جیت کا جشن منایا تھا ۔

رشی کپور نے اپنی خواہش کو انگلینڈ اور بھارت کی وویمنز کرکٹ ٹیموں کے فائنل میچ سے جوڑتے ہوئے حالیہ ٹویٹ میں لکھ دیا کہ وہ لارڈز گراﺅنڈ میں سارو گنگولی کے اس انداز یعنی شرٹ اتار کے فتح کا جشن منانے کے واقع کوآج دوبارہ دہرائے جانے کے منتظر ہیں ۔

WHAT WRONG HAVE I SAID? I DIDNT SAY ANY FEMALE PLAYER SHOULD!I ONLY SAID SOURAV GANGULY SHOULD REPEAT HIS SHOW. YOU HAVE A WRONG MIND DEAR!