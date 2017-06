اپنی موت کی جھوٹی خبروں سے پریشان، صحت کی بہتری پر اللہ کا شکر ادا کیا:دلیپ کمار

ممبئی (ویب ڈیسک) لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور ان کے اہل خانہ فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ کی موت سے متعلق خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے دلیپ کمار کے گھر بار بار فون کرکے ان کے موت سے متعلق معلومات حاصل کیں، موبائل اور سوشل میڈیا پر بھیجے گئے پیغامات میں یہی سوال کیا کہ دلیپ کمار کی موت کیسے ہوئی؟۔ سلسلہ وار فون کالز اور پیغامات کے بعد دلیپ کمار کو کئی ٹوئیٹ کرنے پڑے، جن میں انہوں نے اپنی بہتر ہوتی صحت سے متعلق معلومات دی۔ ایک ٹوئیٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ خرابی صحت کے باعث کچھ وقت کے لیے اپنے مداحوں سے دور رہے، مداحوں کی دعائیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس رمضان میری طبیعت بہتر رہی لیکن مسلسل ادویات کھانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پایا۔

Allah's mercy has been upon us, my health has been much better this Ramazan. Could not fast due to regular medication and irregular sleep.