شاہ رخ خان نے ترک آئسکریم فروش کی منفرد انداز میں بنی ویڈیو شیئر کردی

ممبئی(اے پی پی) بالی وڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے ترکی کے آئس کریم فروش کی منفرد انداز سے متاثر ہوکر وڈیو ٹویٹر پر شیئر کی ہے ۔بھارتی زرائع ابلاغ کے مطابق بالی وڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ترکی کے آئس کریم فرو ش کی منفرد انداز میں آئس کریم بیچنے کی وڈیو شیئر کی ہے جس میں ترکی کا آئس کریم فروش ایک لڑکی کو اپنے منفرد انداز سے متاثر کر رہا ہے اور اس کے پیچھے شاہ رخ خان کی فلم "دل والے" کا گانا "گیروا " لگا ہوا ہے۔شاہ رخ خان نے کہا ہے کہ کاش یہ وڈیومیں نے پہلے دیکھ لی ہوتی اور ہمیں گیروا کی ریکارڈنگ کے لئے آئس لینڈ نہ جانا پڑتا۔

Would've shot Gerua with ice cream instead of going to Iceland had I seen this earlier... Awesome! pic.twitter.com/usmNgu7LDG